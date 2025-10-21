СМИ: Мэр Лондона умалчивал о педофильских бандах с тысячами жертв в городе

В Великобритании разгорается скандал, связанный с деятельностью педофильских банд, о существовании которых власти знали, но предпочитали не распространяться. Как сообщили британские СМИ, мэр Лондона Садик Аман Хан сознательно скрывал информацию о преступных группировках, действовавших в городе.
По данным журналистов, проблема существовала с начала 2000-х, однако широкую огласку получила лишь в последние годы. Расследования показали, что подобные банды действовали более чем в десяти крупных городах Англии.
Эксперты отмечают, что число пострадавших может исчисляться тысячами. Речь идет преимущественно о несовершеннолетних, которых преступники вовлекали в сексуальное насилие и эксплуатацию.
Как уточняет Express, следствию удалось установить лишь шесть возможных жертв — всех девочек не старше 13 лет.
