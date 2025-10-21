Ричмонд
Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной

Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя в России будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября — в преддверии праздников.

Уточняется, что такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. При этом последний рабочий день будет сокращен на час. После будут три дня выходных, приуроченных ко Дню народного единства, — с 2 по 4 ноября.

Эксперт по тайм-менеджменту Ольга Петрова рассказала, как пережить шестидневную неделю. По ее словам, в этом вопросе поможет заблаговременное планирование. Также в это время надо уделять отдельное внимание отдыху.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Еще 8 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.

