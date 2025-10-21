Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрички «Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршруты

Общее время в пути значительно увеличится.

Источник: Комсомольская правда

21 октября поезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Псков начали курсировать по измененному маршруту. Как сообщили в Октябрьской железной дороге, это вызвано техническими причинами.

Изменения затронули утренний рейс № 809 из Петербурга в Псков и вечерний № 810 в обратном направлении. Поезда следуют через станции Батецкая и Дно, что увеличивает общее время в пути. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание и закладывать дополнительное время на поездку.

— Для оперативного решения вопросов Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную, — говорится в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Если права пассажиров нарушаются, они могут звонить по телефону +7 (911) 973−22−00. Также актуальную информацию о движении поездов можно получить в Центре поддержки клиентов РЖД по бесплатному номеру 8−800−775−00−00.

В прокуратуре подчеркивают, что ситуация с соблюдением прав пассажиров находится на особом контроле. Когда будут устранены технические проблемы и поезда вернутся к обычному маршруту, станет известно дополнительно.