Электрички «Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршруты

21 октября поезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Псков начали курсировать по измененному маршруту. Как сообщили в Октябрьской железной дороге, это вызвано техническими причинами.
Изменения затронули утренний рейс № 809 из Петербурга в Псков и вечерний № 810 в обратном направлении. Поезда следуют через станции Батецкая и Дно, что увеличивает общее время в пути. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание и закладывать дополнительное время на поездку.
— Для оперативного решения вопросов Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную, — говорится в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Если права пассажиров нарушаются, они могут звонить по телефону
В прокуратуре подчеркивают, что ситуация с соблюдением прав пассажиров находится на особом контроле. Когда будут устранены технические проблемы и поезда вернутся к обычному маршруту, станет известно дополнительно.