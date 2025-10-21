Электрички «Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршруты

Изменения затронули утренний рейс № 809 из Петербурга в Псков и вечерний № 810 в обратном направлении. Поезда следуют через станции Батецкая и Дно, что увеличивает общее время в пути. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание и закладывать дополнительное время на поездку.