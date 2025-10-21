Даванков: Ограничение на аборты в одном регионе приведет к их росту в соседнем

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков раскритиковал региональные ограничения на проведение абортов. В интервью ТАСС парламентарий заявил, что такие меры могут приводить к резкому росту числа прерываний беременности в соседних субъектах.
Он пояснил, что статистические данные демонстрируют прямую зависимость: сокращение процедур в одном регионе неизменно компенсируется их увеличением в другом. Политик подчеркнул, что искусственные ограничительные меры создают дополнительную нагрузку на женщин. По его словам, необходимость ехать в другой город только усиливает стрессовую ситуацию.
«Вот ровно берешь статистику, если где-то уменьшилось количество абортов, в соседнем регионе будет большее количество абортов. Просто мы еще заставляем человека ехать в другой город, еще испытывать больший стресс», — указал он.
Даванков добавил, что лично выступает против введения в России полного запрета на аборты. Вице-спикер также отметил, что многие люди принимают решение о прерывании беременности в состоянии стресса, не обладая полной информацией о доступных мерах государственной поддержки.
Прежде в Госдуме поддержали инициативу закрепить в законе право голоса отца при аборте. Дмитрий Певцов высказался в поддержку инициативы Русской православной церкви (РПЦ).