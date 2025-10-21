Белорусский хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается осенью

Врач-хирург, заведующая травматолого-хирургическим отделением 19 й центральной районной поликлиники Минска Юлия Цапко объяснила sb.by, почему боль в суставах усиливается осенью.
По словам специалиста, это связано со снижением атмосферного давления, перепадами температур и высокой влажностью. Под влиянием этих факторов окружающие сустав мягкие ткани отекают, а нервные окончания раздражаются.
Также белорусский хирург объяснила, что означает боль при подъеме на лестницу и при спуске с нее.
Ранее мы писали, что ГАИ хочет ввести автобусы с большей вместимостью вместо небольших маршруток в Беларуси.
А профсоюз сказал, может ли наниматель объявить 10 дней рождественских каникул в Беларуси.
Еще глава Нацбанка Роман Головченко сказал белорусам, что делать с долларами.