Белорусский хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается осенью

Белорусский врач-хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается осенью.

Источник: Комсомольская правда

Врач-хирург, заведующая травматолого-хирургическим отделением 19 й центральной районной поликлиники Минска Юлия Цапко объяснила sb.by, почему боль в суставах усиливается осенью.

По словам специалиста, это связано со снижением атмосферного давления, перепадами температур и высокой влажностью. Под влиянием этих факторов окружающие сустав мягкие ткани отекают, а нервные окончания раздражаются.

Также белорусский хирург объяснила, что означает боль при подъеме на лестницу и при спуске с нее.

