Никите Михалкову — 80 лет, юбилей великого режиссёра и актёра

21 октября 2025 года исполняется 80 лет Никите Сергеевичу Михалкову — выдающемуся режиссёру, актёру и продюсеру, чьё имя давно стало символом российского кино. Родившись в семье известных деятелей искусства, Михалков с юных лет был окружён творческой атмосферой. Уже его первые фильмы — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви» — принесли признание, а картина «Утомлённые солнцем» (1994) завоевала премию «Оскар».Михалков известен не только как режиссёр, но и как актёр, сыгравший в десятках культовых картин — от «Сибирского цирюльника» до «Дорогих товарищей!». Его творчество глубоко исследует темы чести, любви и судьбы Родины. Как президент Союза кинематографистов России, он много сделал для поддержки молодых талантов и развития национального кино.80-летие Михалкова — это не просто юбилей, а повод вспомнить человека, чьи фильмы стали частью культурного кода страны и продолжают вдохновлять новые поколения зрителей и создателей кино.