Водителя автобуса из Екатеринбурга наказали за езду по тротуару

Автоинспекторы изучили видеозаписи и нашли водителя автобуса, который 20 октября проехал по тротуару на улице Инженерная в Екатеринбурге, объезжая пробку.
«За рулем автобуса находился 42-летний местный житель с 23-летним стажем вождения, который раньше привлекался к административной ответственности один раз», — рассказали в городской ГИБДД.
Сам водитель пояснил, что ему пришлось выехать на тротуар, чтобы объехать другое транспортное средство, которое стояло из-за поломки на улице Инженерной.
Мужчину привлекли к административной ответственности за движение по тротуарам. Также с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД.