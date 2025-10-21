Ричмонд
Водителя автобуса из Екатеринбурга наказали за езду по тротуару

Рейсовый автобус был замечен на тротуаре на улице Инженерная.

Источник: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Автоинспекторы изучили видеозаписи и нашли водителя автобуса, который 20 октября проехал по тротуару на улице Инженерная в Екатеринбурге, объезжая пробку.

«За рулем автобуса находился 42-летний местный житель с 23-летним стажем вождения, который раньше привлекался к административной ответственности один раз», — рассказали в городской ГИБДД.

Сам водитель пояснил, что ему пришлось выехать на тротуар, чтобы объехать другое транспортное средство, которое стояло из-за поломки на улице Инженерной.

Мужчину привлекли к административной ответственности за движение по тротуарам. Также с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД.