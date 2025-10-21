Овчинский: новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной

Многофункциональный комплекс Luzhniki Collection будет включать жилые, офисные и торгово-общественные зоны по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Общая площадь проекта на земельном участке площадью почти 8,4 гектара превысит 324 тысячи квадратных метров, из которых 50 тысяч квадратных метров отведены под коммерческую и общественную инфраструктуру. Это позволит создать около семи тысяч рабочих мест. Ожидается, что ввод в эксплуатацию состоится в 2027 году, а девелопером проекта выступает Инвестиционная группа Абсолют.