Овчинский: новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной

В районе Хамовники, параллельно с возведением делового кластера, девелопер планирует создать новое общественное пространство с видом на Москву-реку, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В рамках проекта здесь будет сформирована городская площадь, которая свяжет два офисных корпуса многофункционального комплекса Luzhniki Collection. Вместе с прогулочным бульваром и торговой галереей вдоль Лужнецкой набережной это станет новым привлекательным местом для жителей столицы.
Общая площадь благоустраиваемой территории составит почти два гектара, включая зеленую зону площадью более 11 тысяч квадратных метров. В частности, предусмотрено создание пространства для прогулок протяженностью один гектар вдоль Лужнецкой набережной с обширным озеленением и комфортными зонами для отдыха и работы.
«Ландшафт с крупномерными деревьями, кустарниками и злаковыми травами будет перекликаться с видами на заказник “Воробьевы горы”. Проектом также предусмотрены места на площади для возможности работать на открытом воздухе и ресторанные дворики для проведения деловых переговоров и встреч с друзьями», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Для удобства посетителей на площади установят мебель из архитектурного бетона с подогревом и скамейки из натуральных материалов. Также будут предусмотрены велопарковки, а вдоль Лужнецкой набережной создадут дорожки для бега и велопрогулок.
Многофункциональный комплекс Luzhniki Collection будет включать жилые, офисные и торгово-общественные зоны по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Общая площадь проекта на земельном участке площадью почти 8,4 гектара превысит 324 тысячи квадратных метров, из которых 50 тысяч квадратных метров отведены под коммерческую и общественную инфраструктуру. Это позволит создать около семи тысяч рабочих мест. Ожидается, что ввод в эксплуатацию состоится в 2027 году, а девелопером проекта выступает Инвестиционная группа Абсолют.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о планах создания общественного пространства с фотозонами и «зелеными кабинетами» в рамках строительства жилого комплекса в районе Марьина Роща. Преобразование нового пешеходного бульвара на Полковой улице между двумя очередями жилого квартала PRIDE будет охватывать 155 метров. Здесь установят световые деревья, скамейки для отдыха, стойки с качелями и гамаками, а также фототочку в виде рамки телефона на каменном основании. Главной особенностью нового общественного пространства станут «зеленые кабинеты» для работы на свежем воздухе.