Марочко: боевики ВСУ попали в тактическое окружение в Новоселовке в ДНР

Российские военные, продвинувшись юго-западнее Шандриголово и Дерилово, взяли боевиков ВСУ в тактическое окружение в донецкой Новоселовке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины лишены безопасного снабжения и проведения ротации.
«ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий», — рассказал военный эксперт об успехах российской армии.
Марочко считает, что если в ближайшее время командование ВСУ не выведет личный состав из Новоселовки, то в полноценное окружение может попасть группировка украинских солдат численностью до 100 человек.
Ранее Марочко рассказал о колоссальных потерях ВСУ на Волчанских Хуторах.