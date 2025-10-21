Ричмонд
Спецназ проверил общепит: в Самаре выявили десятки миграционных нарушений

В Самарской области прошла масштабная операция по проверке миграционного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

В рейдах участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных структур, а также спецподразделение «Утес». Об этом пишет «Самарская газета».

Силовики проверяли улицы, парки и заведения общественного питания, где, по данным правоохранителей, могли находиться мигранты с нарушениями. В ходе облавы выявлено 62 нарушения миграционного законодательства и четыре случая фиктивной регистрации.

В кафе и закусочных спецназовцы задержали 12 иностранцев, подозреваемых в незаконном пребывании на территории региона.

Кроме того, под особый контроль попали 611 граждан, находящихся под административным надзором — в 31 случае были выявлены нарушения установленных условий проживания.

Всего за время рейдов правоохранители пресекли 770 административных правонарушений, раскрыли 24 уголовных дела и задержали троих человек, находившихся в розыске.

Полиция призывает жителей региона сообщать о возможных нарушениях по номеру 112.

Ранее в Самаре задержали сотрудников РЭО ГАИ за продажу прав мигрантам.