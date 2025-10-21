Багреева: более 6 млрд руб. сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

Напомним, что котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. В таких сессиях могут участвовать поставщики не только из Москвы, но и из других регионов. На портале поставщиков столичные заказчики могут через мини-аукционы приобретать товары на сумму до 5 млн рублей, а работы и услуги — до 3 млн рублей.