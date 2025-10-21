Багреева: более 6 млрд руб. сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

За три квартала 2025 года на Портале поставщиков Москвы провели 140,7 тысячи котировочных сессий общим объемом почти 48 млрд рублей — на 26% больше, чем за три квартала прошлого года. Снижение начальных цен позволило государственным и муниципальным заказчикам сэкономить 6,1млрд рублей — на 11% больше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Напомним, что котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. В таких сессиях могут участвовать поставщики не только из Москвы, но и из других регионов. На портале поставщиков столичные заказчики могут через мини-аукционы приобретать товары на сумму до 5 млн рублей, а работы и услуги — до 3 млн рублей.
По словам заммэра, котировочные — эффективный инструмент, который помогает госзаказчикам экономить бюджетные средства.
«В среднем в одном мини-аукционе участвуют семь предпринимателей, а начальная цена закупки снижается на 14%. Наиболее часто в ходе котировочных сессий приобретали строительные, медицинские, хозяйственные и информационно-технологические товары. Суммарный объем сделок по этим категориям составил 10,4 млрд рублей — около четверти от общей суммы», — сообщила Багреева.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, механизм котировочных сессий выгоден не только заказчикам, но и предпринимателям, которые получают возможность находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта.
«Больше всего контрактов в ходе котировочных сессий было заключено с поставщиками из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На них пришлось 80,7 тыс. сделок — 57% от общего числа, а объем этих контрактов составил 22,6 млрд рублей», — сообщил Пуртов.
Портал поставщиков Москвы начал работу в 2013 году. Его главная цель — автоматизация закупок малого объема. За время работы портал поставщиков Москвы зарекомендовал себя как эффективный инструмент поиска покупателей и продавцов. Главные особенности закупок на портале, который постоянно развивается: оперативность, надежность и прозрачность.