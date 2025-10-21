На территории комплекса «Лужники» завершается возведение павильонов

Согласно проекту, восемь двухэтажных павильонов со скругленными остекленными фасадами и колоннадами появятся между аллеями на центральной площади. Два из них будут использоваться как часть инфраструктуры катка зимой (для проката, раздевалок и камер хранения), а летом — для проведения мероприятий. Колоннады создадут пешеходную галерею на первом этаже и террасу — на втором.