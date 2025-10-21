На территории комплекса «Лужники» завершается возведение павильонов

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают возведение современных павильонов различного назначения на территории олимпийского комплекса «Лужники». Как сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы ведутся в рамках первого этапа благоустройства, главная цель которого — превратить территорию в один из лучших столичных парков с современным общественным пространством.
«Работы организованы в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновляем центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал “Лужники-Центральный”, — уточнил заместитель мэра.
В настоящее время на центральной площади и двух прилегающих аллеях возводят 13 новых павильонов. На большинстве объектов уже готовы фундаменты, металлоконструкции и перекрытия, идут работы по прокладке внутренних коммуникаций, остеклению и отделке.
Согласно проекту, восемь двухэтажных павильонов со скругленными остекленными фасадами и колоннадами появятся между аллеями на центральной площади. Два из них будут использоваться как часть инфраструктуры катка зимой (для проката, раздевалок и камер хранения), а летом — для проведения мероприятий. Колоннады создадут пешеходную галерею на первом этаже и террасу — на втором.
Кроме того, на территории комплекса построят три одноэтажных круглых павильона, а на двух боковых аллеях, которые зимой станут частью катка, — двухэтажные прямоугольные.
Параллельно в «Лужниках» ремонтируют покрытие дорожек, устанавливают новые энергоэффективные опоры освещения. На центральной площади появится фонтан с большой водной гладью, который зимой, вместе с прилегающими аллеями, будет превращаться в каток.