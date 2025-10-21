Главный тренер ФК «Урал» о последних результатах команды: «Какой-то нефарт»

Ранее клуб из Екатеринбурга потерпел два поражения подряд в Первой лиге, а также вылетел из Кубка России. Накануне уральцы с огромным трудом победили аутсайдера чемпионата «Чайку» (1:0), при этом доигрывая встречу в меньшинстве после удаления португальского защитника Гонсалу Мигела.
Как заявил Ромащенко после матча, его игроки забили относительно быстрый мяч и имели множество других моментов.
«Какой-то нефарт идет — не можем их реализовать в последних трех встречах. В целом контролировали ситуацию», — приводит слова тренера официальный Telegram-канал «Урала».
По словам специалиста, после удаления все перевернулось, но в меньшинстве футболисты проявили характер.
«Самое важное — мы взяли три очка. Это поможет в дальнейшем», — добавил Мирослав Ромащенко.
Напомним, что после разгрома от КАМАЗа главный тренер «Урала» просил прощения у болельщиков.