Главный тренер ФК «Урал» о последних результатах команды: «Какой-то нефарт»

Ранее клуб из Екатеринбурга потерпел два поражения подряд в Первой лиге, а также вылетел из Кубка России. Накануне уральцы с огромным трудом победили аутсайдера чемпионата «Чайку» (1:0), при этом доигрывая встречу в меньшинстве после удаления португальского защитника Гонсалу Мигела.