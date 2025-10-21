Ричмонд
Белорусский хирург объяснила, что означает боль при подъеме на лестницу и при спуске с нее

Белорусский хирург объяснила, что означает боль при подъеме и спуске по лестнице.

Источник: Комсомольская правда

Врач-хирург, заведующая травматолого-хирургическим отделением 19 й центральной районной поликлиники Минска Юлия Цапко сказала sb.by, что означает боль при подъеме и спуске по лестнице.

Среди видов боли Юлия Цапко выделила механическую, которая проявляется как при обычной ходьбе, так и при статической нагрузке. Специалист приводит в пример вопрос, который задают врачи, собирая анамнез: когда больнее — спускаться по лестнице или подниматься по ней? И если трудно или невозможно наступить на ногу, двигаясь вниз, проблема с хрящом внутри сустава. А если трудно подняться по ступеням, то, вероятно, повреждены мышцы или связочный аппарат.

Также Юлия Цапко выделила отраженную боль: например, поясница «стреляет» в сустав — коленный или тазобедренный. А так называемые стартовые боли связаны с воспалением синовиальной оболочки. В этом случае, больно в начале нагрузки — когда человек встает и делает первые шаги.

Также белорусский хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается именно осенью.

