ГМО в омских семенах не обнаружили

Должностные лица этого ведомства продолжает системную работу по контролю за качеством и безопасностью семенного и посадочного материала, поступающего на рынок региона. Так было проконтролировано 2085 партий семян сельхозкультур общим объемом более 7,7 тыс. тонн и 26,2 тыс. штук пакетированной продукции. В 363 партиях обнаружены нарушения законодательства. Кроме того, были проверены 615 партий (3,9 тыс. штук) посадочного материала. Из них 44 партии (315 штук) не соответствовали обязательным требованиям. Также были проинспектированы 2 партии подкарантинной продукции из Беларуссии: 3 тонны семян масличного льна и 33 саженца облепихи. Нарушений не обнаружено.