Эксперты обнаружили опасные химические вещества в сосках для детей

Эксперты из чешской потребительской группы dTest обнаружили, что в детских сосках от трех самых популярных европейских брендов содержится опасное химическое вещество — бисфенол А (BPA), материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что на упаковке производители писали: «без бисфенола А» или «натуральный каучук».
Исследователи приобрели 19 пустышек в магазинах Венгрии, Чехии и Словении. Они поместили каждую соску в искусственный раствор слюны на 30 минут и нагрели до 37 градусов Цельсия. Затем эксперты проанализировали, сколько бисфенола содержится в растворе, оказалось, что его содержание в два раза превысило нормы.
«BPA способен разрушать химическую систему в организме, имитируя или разрушая эстроген и другие гормоны. Младенцы и дети младшего возраста особенно уязвимы к его воздействию, потому что их органы и нервная система все еще развиваются, что влечет за собой сложные процессы, очень чувствительные к нарушениям», — заявила изданию химик Хлоя Топпинг.
По ее словам, BPA способствует развитию ожирения, проблемам с фертильностью в будущем и даже может спровоцировать развитие рака.
