Стало известно, что в двух российских регионах изменили маршруты поездов

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о внесении корректив в пути следования составов в Ленинградской и Псковской областях. Изменения обусловлены техническими причинами.
Будет скорректирован маршрут высокоскоростных электропоездов «Ласточка» № 809/810, курсирующих между Псковом и Санкт-Петербургом. Теперь они проследуют через станции Батецкая и Дно, что приведет к увеличению продолжительности поездки.
Через станцию Дно также будет направлен пригородный поезд № 6507, следующий по маршруту Луга — Псков.
Ранее, 17 октября, на станции Сергач Горьковской железной дороги произошло инцидент с участием грузового и хозяйственного составов. В результате столкновения несколько пустых вагонов сошли с рельсового полотна. Жертвы и пострадавшие в данном происшествии не зафиксированы.
