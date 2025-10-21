Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что в двух российских регионах изменили маршруты поездов

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о внесении корректив в пути следования составов в Ленинградской и Псковской областях.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о внесении корректив в пути следования составов в Ленинградской и Псковской областях. Изменения обусловлены техническими причинами.

Будет скорректирован маршрут высокоскоростных электропоездов «Ласточка» № 809/810, курсирующих между Псковом и Санкт-Петербургом. Теперь они проследуют через станции Батецкая и Дно, что приведет к увеличению продолжительности поездки.

Через станцию Дно также будет направлен пригородный поезд № 6507, следующий по маршруту Луга — Псков.

Ранее, 17 октября, на станции Сергач Горьковской железной дороги произошло инцидент с участием грузового и хозяйственного составов. В результате столкновения несколько пустых вагонов сошли с рельсового полотна. Жертвы и пострадавшие в данном происшествии не зафиксированы.

Читайте также: Дагестан вошёл в топ-4 регионов Юга России по пассажиропотоку в пригородных поездах.