«Твоя мамка»: администрация Трампа ответила, кто предложил Будапешт для саммита

Испанская газета El País со ссылкой на анонимные источники в ЕС сообщила, что предстоящую встречу лидеров РФ и США считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. Авторы материала отмечают, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит других лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение.