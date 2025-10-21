«Твоя мамка»: администрация Трампа ответила, кто предложил Будапешт для саммита

После того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, журналисты HuffPost обратились к пресс-службе Белого дома с вопросом о выборе места проведения саммита.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт через несколько минут ответила, что решение принимала «твоя мамка».
Директор по коммуникациям Стивен Чунг подтвердил слова коллеги, отметив кратко, что выбор места также принадлежит «твоей мамке».
— Он — левый писака, который годами последовательно нападает на президента Трампа и постоянно бомбардирует мой телефон тезисами демократов, — отметила Ливитт в беседе с изданием.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о возможном визите Путина в Будапешт на встречу с Трампом «не очень приятной».
Испанская газета El País со ссылкой на анонимные источники в ЕС сообщила, что предстоящую встречу лидеров РФ и США считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. Авторы материала отмечают, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит других лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение.