FT: в Евросоюзе могут запретить этиловый спирт

Европейское агентство по химикатам (ECHA) рассматривает возможность классификации этанола как канцерогенного вещества, что может привести к его запрету в медицинских учреждениях. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, 10 октября рабочая группа агентства опубликовала внутреннюю рекомендацию, согласно которой этиловый спирт признан токсичным веществом, увеличивающим риск развития рака и возможные осложнения при беременности.
Комитет ECHA по изучению активных биоцидных веществ проведет заседание с 24 по 27 ноября, где будет принято решение о классификации этанола как опасного для человека вещества. После этого рекомендация будет направлена в Европейскую комиссию для окончательного утверждения.
FT отмечает, что спиртовые дезинфицирующие средства на сегодняшний день признаны безопасными в Европейском союзе и с 1990-х годов входят в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, был внесен на рассмотрение в Госдуму.