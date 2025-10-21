Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на срочную службу проводили сотню призывников

В церемонии отправки принял участие вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.

Сегодня в Уфе состоялись проводы призывников к местам несения службы. Порядка ста новобранцев из республики будут служить в воздушно-космических и сухопутных войсках.

В церемонии отправки принял участие вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. В напутствии он пожелал призывникам крепкой армейской дружбы, успешно пройти курс молодого бойца, обрести новых друзей и не забывать родителей.

«Призывники из Башкортостана всегда отличаются своей физической подготовкой, стойкостью духа и патриотизмом. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Уверен, что новобранцы достойно исполнят свой воинский и конституционный долг, повзрослевшими и возмужавшими через год, вернутся домой», — сказал Ирек Сагитов.

Как ранее сообщал «Башинформ», этой осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 3,5 тысячи призывников.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.

В военном комиссариате Башкирии открыта общественная приёмная (консультационно-правовой пункт). Позвонить в приёмную можно по телефону (347) 228−02−92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00.

Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все актуальные вопросы о призыве в армию:

Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу — (347) 253−13−48 (с 9.00 до 18.00).

Военная прокуратура Уфимского гарнизона — (347) 250−05−10 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

Уфимский гарнизонный военный суд — (347) 259−14−83 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр (347) 276−56−12 (ежедневно с 9.00 до 00.00).