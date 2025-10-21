В Уфе на срочную службу проводили сотню призывников

«Призывники из Башкортостана всегда отличаются своей физической подготовкой, стойкостью духа и патриотизмом. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Уверен, что новобранцы достойно исполнят свой воинский и конституционный долг, повзрослевшими и возмужавшими через год, вернутся домой», — сказал Ирек Сагитов.