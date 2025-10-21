Мэра Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца

Антикоррупционный суд Армении арестовал на два месяца мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил адвокат чиновника.
— Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения, — цитирует юриста ТАСС.
Днем ранее сообщалось, что в Армении сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать оппозиционного мэра Гюмри. При этом антикоррупционный комитет Армении сообщил о проведении следственных мероприятий в мэрии.
Позже появилось видео, на котором Вардана Гукасяна вывели из здания в окружении спецназа и увезли в неизвестном направлении, несмотря на протест местных жителей.
