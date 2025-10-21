Мэра Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца

8 сентября стало известно, что предприниматель и меценат Самвел Карапетян, задержанный в Ереване за призыв к свержению конституционного строя страны, останется под стражей до середины октября. Суд после задержания предъявил ему новое обвинение. Что известно о громком деле и о конфликте между Карапетяном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном — в материале «Вечерней Москвы».