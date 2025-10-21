Ричмонд
Мэра Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца

Антикоррупционный суд Армении арестовал на два месяца мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил адвокат чиновника.

— Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения, — цитирует юриста ТАСС.

Днем ранее сообщалось, что в Армении сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать оппозиционного мэра Гюмри. При этом антикоррупционный комитет Армении сообщил о проведении следственных мероприятий в мэрии.

Позже появилось видео, на котором Вардана Гукасяна вывели из здания в окружении спецназа и увезли в неизвестном направлении, несмотря на протест местных жителей.

8 сентября стало известно, что предприниматель и меценат Самвел Карапетян, задержанный в Ереване за призыв к свержению конституционного строя страны, останется под стражей до середины октября. Суд после задержания предъявил ему новое обвинение. Что известно о громком деле и о конфликте между Карапетяном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном — в материале «Вечерней Москвы».

