В Омской области вводят режим ЧС из-за гибели урожая на 420 тысячах га

Губернатор Виталий Хоценко пояснил, что соответствующие документы будут подписаны уже в ближайшее время. Аграрии смогут обращаться за страховыми компенсациями за утраченные посевы. Глава области также уточнил, что, несмотря на сложности, собрано уже более 3,4 млн тонн зерна. Урожайность в текущем сезоне достигла 22 центнеров с га.