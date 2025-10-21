Ричмонд
В Омской области вводят режим ЧС из-за гибели урожая на 420 тысячах га

Аграрии региона смогут получить страховые выплаты.

Источник: Комсомольская правда

21 октября пресс-служба губернатора и правительства Омской области сообщила о принятом решении ввести в регионе режим ЧС. Причина — массовая гибель урожая из-за плохой погоды. Проблемы вызваны переувлажнением почвы и ранним снегопадом, накрывшим сельхозкультуры на площади 420 тысяч га.

Губернатор Виталий Хоценко пояснил, что соответствующие документы будут подписаны уже в ближайшее время. Аграрии смогут обращаться за страховыми компенсациями за утраченные посевы. Глава области также уточнил, что, несмотря на сложности, собрано уже более 3,4 млн тонн зерна. Урожайность в текущем сезоне достигла 22 центнеров с га.

Власти региона напомнили, что омичи традиционно сталкиваются с так называемым рискованным земледелием. К такой зоне относится почти вся Сибирь. В 2025 году в связи с частыми неблагоприятными погодными условиями местные сельхозпредприятия застраховали 959 тысяч га угодий, что поможет смягчить последствия ненастья.

Ранее мы писали, что в Омске закрывают популярное кафе здорового питания.