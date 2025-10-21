В США объяснили причину переноса встречи Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о том, почему главы стран выбрали именно Венгрию для проведения совместного саммита. Он также отметил, что сроки проведения нового российско-американского саммита пока не определены, однако у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть взаимная готовность к встрече.