Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили причину переноса встречи Лаврова и Рубио

Белый дом перенес встречу главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио из-за того, что американская администрация сочла Россию якобы «неготовой к уступкам по украинскому конфликту». Об этом во вторник, 21 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Белый дом перенес встречу главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио из-за того, что американская администрация сочла Россию якобы «неготовой к уступкам по украинскому конфликту». Об этом во вторник, 21 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.

— После телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса, — цитирует источник телеканал.

Уточняется, что Лавров и Рубио могут провести еще один телефонный разговор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о том, почему главы стран выбрали именно Венгрию для проведения совместного саммита. Он также отметил, что сроки проведения нового российско-американского саммита пока не определены, однако у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть взаимная готовность к встрече.

16 октября политики провели телефонный разговор. Это был восьмой и самый продолжительный телефонный разговор глав государств. Главное из того, что известно о беседе, — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше