В США объяснили причину переноса встречи Лаврова и Рубио

Белый дом перенес встречу главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио из-за того, что американская администрация сочла Россию якобы «неготовой к уступкам по украинскому конфликту». Об этом во вторник, 21 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.
— После телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса, — цитирует источник телеканал.
Уточняется, что Лавров и Рубио могут провести еще один телефонный разговор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о том, почему главы стран выбрали именно Венгрию для проведения совместного саммита. Он также отметил, что сроки проведения нового российско-американского саммита пока не определены, однако у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть взаимная готовность к встрече.
16 октября политики провели телефонный разговор. Это был восьмой и самый продолжительный телефонный разговор глав государств. Главное из того, что известно о беседе, — в материале «Вечерней Москвы».