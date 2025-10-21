В Иркутске на некоторых заправках ограничили продажу бензина

В Иркутске на некоторых заправках с 21 октября начал действовать лимит на народную марку топлива АИ-92. Объявления об изменениях разместили на городских АЗС.
— Информируем вас о том, что на заправочных станциях введено временное ограничение на реализацию 92-го бензина, — говорится в объявлении.
Из-за проблем с поставками топлива от поставщиков, на заправках временно ограничили продажу бензина. Теперь на одну машину можно залить не больше 20 литров за раз. Это не касается бензина АИ-95 и АИ-100 — их можно заливать без ограничений.
