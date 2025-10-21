Ричмонд
В Иркутске на некоторых заправках ограничили продажу бензина

АИ-92-й можно залить на одну машину не больше 20 литров за раз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на некоторых заправках с 21 октября начал действовать лимит на народную марку топлива АИ-92. Объявления об изменениях разместили на городских АЗС.

— Информируем вас о том, что на заправочных станциях введено временное ограничение на реализацию 92-го бензина, — говорится в объявлении.

Из-за проблем с поставками топлива от поставщиков, на заправках временно ограничили продажу бензина. Теперь на одну машину можно залить не больше 20 литров за раз. Это не касается бензина АИ-95 и АИ-100 — их можно заливать без ограничений.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье детям запретили продавать газовые баллоны.