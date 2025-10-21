«Показатель равен 26,28% при норме не более 0,1%». Госстандарт запретил очередной телефон популярной марки из-за многократного превышения концентрации свинца

Продукция, выпущенная в Китае, не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (он касается ограничения применения опасных веществ в электротехнике и радиоэлектронике). Все дело в превышении допустимой концентрации свинца. Его концентрация в однородных (иначе говоря, гомогенных) материалах должна быть в норме не более 0,1% (или 1000 мг/кг). Но вот в образце припоя телефона Ritmix RT-010 показатель равен 26,28% (262800 мг/кг).