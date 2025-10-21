«Показатель равен 26,28% при норме не более 0,1%». Госстандарт запретил очередной телефон популярной марки из-за многократного превышения концентрации свинца

Госстандарт Беларуси запретил очередной телефон популярной марки Ritmix из-за многократного превышения концентрации свинца.
Меры в виде запретов реализации, ввоза и обращения, изъятия из обращения, а также прекращения действия документов об оценке соответствия применены к проводному аппарату торговой марки Ritmix. Речь идет о модели RT-010.
Госстандарт снова запретил телефон известной марки — свинца намного больше нормы. Фото: danger.gskp.by.
Продукция, выпущенная в Китае, не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (он касается ограничения применения опасных веществ в электротехнике и радиоэлектронике). Все дело в превышении допустимой концентрации свинца. Его концентрация в однородных (иначе говоря, гомогенных) материалах должна быть в норме не более 0,1% (или 1000 мг/кг). Но вот в образце припоя телефона Ritmix RT-010 показатель равен 26,28% (262800 мг/кг).
Напомним, что это не первый телефонный аппарат, который проверил Госстандарт Беларуси. В одном из них концентрация свинца превысила норму в 180 раз, а в другом — в 243 раза.
