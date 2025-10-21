В Омской области высадили более 10 тысяч деревьев

Свыше 10 тысяч деревьев высадили в Омской области во время осеннего этапа акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Новые леса и скверы появились в 13 муниципальных районах: Таврическом, Азовском, Муромцевском, Павлоградском, Крутинском, Большеуковском, Калачинском, Тевризском, Седельниковском, Называевском, Тюкалинском, Одесском и Черлакском. Для посадок использовались разнообразные породы деревьев, наиболее подходящие для сибирского климата: сосна, кедр, лиственница, ель, дуб, липа и рябина.
Больше всего деревьев высадили в Муромцевском районе. Там появилось 8800 сеянцев сосны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.