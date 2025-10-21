В Криволукской школе Тюменской области открыли «Научный клуб Первых»

«Научный клуб Первых» открылся в школе деревни Криволукской Тюменской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в отделе образования Ялуторовского района.
В новом пространстве будут заниматься более 300 ребят, в том числе студенты. Там они смогут заниматься исследовательской деятельностью и разрабатывать различные проекты при поддержке наставников и педагогов.
«Движение первых активно поддерживает развитие молодого поколения, обеспечивая условия для научного творчества. Юные исследователи получили стартовый набор для клуба от регионального отделения Движения первых, который вызвал восторг у всех участников мероприятия», — добавили в отделении образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.