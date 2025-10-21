Туск: Восемь человек арестованы в Польше за подготовку диверсий

За последние дни в Польше за подготовку диверсии были задержаны восемь человек. Делом занималось польское Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами страны. Об этом в соцсети Х сообщил польский премьер Дональд Туск.
Политик не стал раскрывать, о каких именно воеводствах идет речь. Он также не назвал национальность задержанных. Более того, Туск не объяснил, в чем должны были состоять запланированные диверсионные акты. И на какой стадии подготовки они находились на момент задержания подозреваемых.
Историю взялся прояснить в своем аккаунте в соцсети Х координатор спецслужб Томаш Семоняк. По его словам, задержания касаются «проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовки средств для проведения диверсионных актов и непосредственного осуществления атак».
Накануне, напомним, сообщалось о том, что в Варшаве совершено нападение на офис партии Дональда Туска «Гражданская платформа». Отмечается, что провокацию устроили два человека. Они бросили в здание офиса бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась, однако пожара удалось избежать.