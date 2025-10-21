Туск: Восемь человек арестованы в Польше за подготовку диверсий

Политик не стал раскрывать, о каких именно воеводствах идет речь. Он также не назвал национальность задержанных. Более того, Туск не объяснил, в чем должны были состоять запланированные диверсионные акты. И на какой стадии подготовки они находились на момент задержания подозреваемых.