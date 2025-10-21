Премьер-министр Канады пообещал арестовать Нетаньяху

В начале апреля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Его визит произошел на фоне действующего с ноября прошлого года ордера Международного уголовного суда на его арест. Эта поездка стала его первым визитом в Европу с момента выдачи ордера МУС.