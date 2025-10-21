Ричмонд
Премьер-министр Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС). Это произойдет, если политик окажется на территории страны.

— Канада выполнит ордера Международного уголовного суда на арест, то есть Биньямин Нетаньяху был бы арестован, если бы приехал в Канаду, — говорится в материале The Toronto Sun.

При этом журналисты считают, что Канада не должна придерживаться такой агрессивной позиции по отношению к ключевому союзнику Соединенных Штатов.

В начале апреля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Его визит произошел на фоне действующего с ноября прошлого года ордера Международного уголовного суда на его арест. Эта поездка стала его первым визитом в Европу с момента выдачи ордера МУС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр обороны Гуидо Крозетто, глава МИД Антонио Таяни и гендиректор холдинга Leonardo Роберто Чинголани также стали фигурантами иска, поданного в МУС.

Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
