Премьер-министр Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС). Это произойдет, если политик окажется на территории страны.
— Канада выполнит ордера Международного уголовного суда на арест, то есть Биньямин Нетаньяху был бы арестован, если бы приехал в Канаду, — говорится в материале The Toronto Sun.
При этом журналисты считают, что Канада не должна придерживаться такой агрессивной позиции по отношению к ключевому союзнику Соединенных Штатов.
В начале апреля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Его визит произошел на фоне действующего с ноября прошлого года ордера Международного уголовного суда на его арест. Эта поездка стала его первым визитом в Европу с момента выдачи ордера МУС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр обороны Гуидо Крозетто, глава МИД Антонио Таяни и гендиректор холдинга Leonardo Роберто Чинголани также стали фигурантами иска, поданного в МУС.