ВЦИОМ: 80% граждан доверяют российской армии

Вооруженным силам России доверяют 80% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О недоверии армии РФ заявили 13% респондентов. Еще 7% опрошенных затруднились с ответом.
В ходе опроса 80% россиян признались, что скорее гордятся сильной армией и военной мощью России. Еще 12% граждан на этот вопрос ответили «скорее нет». 8% опрошенных затруднились ответить.
Опрос ВЦИОМ показал, что семь из десяти россиян (69%) чувствуют ответственность за свою страну, и готовы экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты. Абсолютное согласие с таким утверждением выразили 45% респондентов, еще 24% заявили, что скорее согласны с ним. Скорее не согласны с ним 10% граждан, не согласны — 14%, затруднились дать ответ — 7%.
Гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что отказ Украины от справедливого мира усиливает решимость жителей РФ продолжать военные действия до достижения всех целей СВО.
Экономические сложности 2024 и 2025 годов россияне пока встречают с пониманием и говорят о готовности к некоторому самоограничению ради успешного завершения СВО.
Опрос был проведен 15 октября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько денег требуется россиянам для счастья.