Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: 80% граждан доверяют российской армии

80% россиян признались, что гордятся сильной армией и военной мощью России.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженным силам России доверяют 80% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О недоверии армии РФ заявили 13% респондентов. Еще 7% опрошенных затруднились с ответом.

В ходе опроса 80% россиян признались, что скорее гордятся сильной армией и военной мощью России. Еще 12% граждан на этот вопрос ответили «скорее нет». 8% опрошенных затруднились ответить.

Опрос ВЦИОМ показал, что семь из десяти россиян (69%) чувствуют ответственность за свою страну, и готовы экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты. Абсолютное согласие с таким утверждением выразили 45% респондентов, еще 24% заявили, что скорее согласны с ним. Скорее не согласны с ним 10% граждан, не согласны — 14%, затруднились дать ответ — 7%.

Гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что отказ Украины от справедливого мира усиливает решимость жителей РФ продолжать военные действия до достижения всех целей СВО.

Экономические сложности 2024 и 2025 годов россияне пока встречают с пониманием и говорят о готовности к некоторому самоограничению ради успешного завершения СВО.

Опрос был проведен 15 октября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько денег требуется россиянам для счастья.