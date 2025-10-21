ВЦИОМ: 80% граждан доверяют российской армии

Опрос ВЦИОМ показал, что семь из десяти россиян (69%) чувствуют ответственность за свою страну, и готовы экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты. Абсолютное согласие с таким утверждением выразили 45% респондентов, еще 24% заявили, что скорее согласны с ним. Скорее не согласны с ним 10% граждан, не согласны — 14%, затруднились дать ответ — 7%.