Сальдо исключил возможность форсирования Днепра украинской армией

— Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежная, — заявил Сальдо в беседе с РИА Новости.