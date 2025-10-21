Сальдо исключил возможность форсирования Днепра украинской армией

Форсирование реки Днепр невозможно при текущем состоянии украинской армии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он также отметил, что отдельные диверсионные группы на лодках иногда пытаются перебраться на левый берег Днепра.
Сальдо добавил, что российская армия быстро реагирует на возможные диверсии и дает отпор. По его данным, динамика подобных попыток со стороны Вооруженных сил Украины снижается.
— Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежная, — заявил Сальдо в беседе с РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области заявил, что освобождение Херсона российскими войсками уже началось. По его словам, под контроль российской армии уже перешло множество поселков на островах на Днепре.
Также в начале месяца президент России Владимир Путин заявил, что бойцам российской армии удалось зайти сразу в три города на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой Народной Республики.