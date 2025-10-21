Россиянам раскрыли минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году. Отмечается, что минимальный размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 14 287 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой.
«Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК. Поскольку стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 ₽, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,7 ₽, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 ₽ После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 ₽», — рассказал профессор в интервью журналистам.
Финогенова обратила внимание на то, что в апреле 2025 года российское правительство утвердило Стратегию действий, направленную на поддержку граждан старшего поколения. В этом документе предусмотрена поэтапная индексация пенсий.
При этом в Минфине заявили, что ожидается двойная индексация пенсии в 2026 году. Первая надбавка пенсионерам положена с 1 января 2026 года. При этом отмечается, что социальные выплаты с января 2026 года вырастут на 6,8%. Отмечается, что правительство пошло на этот шаг, чтобы пенсии смогли догнать рост инфляции. Таким образом, надбавка нивелирует рост инфляции, которая прогнозируется на конец года.
Кроме того, в 2026 году начнут расти и другие социальные выплаты. Например, вырастет пенсия по потере кормильца. Повышать выплаты будут с апреля 2026 года. Отмечается, что граждане старше 80 лет тоже смогут претендовать на эту выплату, если лишились человека, который их обеспечивал. Кроме того, вырастет пенсия по инвалидности.
До этого президент России Владимир Путин отмечал, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров возобновится с текущего года. После этого заявления россиянам несколько раз повышали социальные выплаты. А также правительство планирует продолжить повышение в 2026 году.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2026 и 2027 годах вырастет цена одного пенсионного балла. Конечно, это отразится на накопительной части пенсии. Теперь россияне могут рассчитывать на 156 рублей 76 копеек за один накопительный пенсионный балл. Кстати, сумму баллов и размер будущей пенсии можно посмотреть на «Госуслугах». Отмечается, что фиксированная выплата в 2026 году составит 9 584 рубля 69 копеек.