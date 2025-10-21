Россиянам раскрыли минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году

При этом в Минфине заявили, что ожидается двойная индексация пенсии в 2026 году. Первая надбавка пенсионерам положена с 1 января 2026 года. При этом отмечается, что социальные выплаты с января 2026 года вырастут на 6,8%. Отмечается, что правительство пошло на этот шаг, чтобы пенсии смогли догнать рост инфляции. Таким образом, надбавка нивелирует рост инфляции, которая прогнозируется на конец года.