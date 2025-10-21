Собянин: 215 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

В 2026—2028 годах более 215 тысяч москвичей переедут либо начнут переезд по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, планируется построить 8,7 млн кв. м жилья. В результате новые квартиры получат в 1,5 раза больше жителей столицы, чем за три предшествующих года. Рядом с домами будет все необходимое для комфортной жизни. У комплексов возводятся социальная и транспортная инфраструктура, отметил Собянин.
Он добавил, что на реализацию программы в проекте бюджета на 2026−2028 годы предусмотрено 1429,2 млрд рублей.
Отмечается, что по программе реновации не только строятся дома, но и проводится качественное комплексное обновление городской среды, которое предусматривает возведение школ, детсадов, поликлиник и мест досуга. Кроме того, развивается транспортная сеть. Первые этажи новостроек отводятся под магазины, кафе, детские и спортивные центры. Также в программу входит обязательное озеленение придомовой территории, безопасность которой обеспечивает система видеонаблюдения и умное освещение.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что с июля по сентябрь 2025 года документы на новое жилье в рамках программы реновации получили около 14,5 тысячи москвичей.
Собянин заявлял, что около восьми тысяч москвичей переезжают в 14 новостроек по реновации.