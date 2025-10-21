Пассажир раскрыл детали столкновения лайнера из США с таинственным объектом

Пассажир рейса United Airlines Денвер-Лос-Анджелес рассказал в эфире телеканала Fox11, что происходило на борту после того, как самолет столкнулся с неизвестным объектом на высоте 36 000 футов (11 тыс. метров), материал перевел aif.ru.
По словам Хизер Рэмси, она снимала восход Солнца на телефон, как вдруг одна из стюардесс очень громко скомандовала остальному экипажу: «Возвращайтесь. Сядьте в заднюю часть самолета, остановите все обслуживание».
Через несколько секунд экипаж по внутренней связи объявил: «У нас плохие новости. Самолет столкнулся с неизвестным объектом».
Рэмси почеркнула, что в этот момент лайнер стал резко снижаться.
«Мы все сидели, затаив дыхание до самого конца. Определённо чувствовалось напряжение у всех в самолете», — добавила девушка.
Самолет благополучно сел в Солт-Лейк-Сити, хотя капитан судна был ранен осколками лобового стекла лайнера.
По словам Рэмси, пассажиры пытались предположить, с чем столкнулся самолет — птица, беспилотник, космический мусор.
Напомним, в понедельник, 20 октября, рейс Денвер-Лос-Анджелес, на борту которого находились 134 человека, совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за столкновения с неопознанным объектом на большой высоте. Официальные лица пока еще не выяснили, что это был за таинственный объект.