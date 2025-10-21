Пассажир раскрыл детали столкновения лайнера из США с таинственным объектом

Напомним, в понедельник, 20 октября, рейс Денвер-Лос-Анджелес, на борту которого находились 134 человека, совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за столкновения с неопознанным объектом на большой высоте. Официальные лица пока еще не выяснили, что это был за таинственный объект.