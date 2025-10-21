В Прикамье привезли закончившуюся в больницах вакцину для детей «Пентаксим»

Партия вакцины для детей «Пентаксим», которая закончилась в региональных больницах, прибыла в Пермский край, сообщает региональный минздрав.
Речь идёт о препарате, о нехватке которого стало известно осенью 2025 года. В октябре сайт perm.aif.ru рассказывал, что на безуспешные попытки привить детей пожаловались жители Березников. По словам людей, такая ситуация возникает не первый день.
Позже ситуацией также заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин: краевое управление возбудило уголовное дело, а глава ведомства поручил доложить о результатах расследования. В Минздраве Пермского края сообщили, что привезти новые дозы планируют до 1 ноября 2025 года.
Утром 21 октября в министерстве рассказали, что вакцина «Пентаксим» поступила в Прикамье и была распределена по медицинским учреждениям.
«Она уже распределена по медицинским учреждениям для проведения иммунизации детей. Для того, чтобы сделать прививку, родителям маленьких пациентов следует обращаться в поликлинику по месту жительства», — заключили в Минздраве Пермского края.