«Дипломатия вместо ракет»: в СФ считают отказ Киева от Tomahawk шагом к политическому урегулированию

Решение американских властей не передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk способно замедлить эскалацию конфликта на территории страны и создать предпосылки для его перехода из активной фазы к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.Читать дальше