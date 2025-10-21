ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ПВО в Подмосковье

После начала специальной военной операции фигурант активизировал деятельность по сбору и передаче сведений. Он использовал мессенджер Telegram для отправки украинским кураторам чувствительной информации. Передавались данные о местоположении систем ПВО, а также о других объектах военного назначения, находящихся на территории Московской области и Краснодарского края.
Более того, следствие установило, что он предоставлял украинской стороне точные координаты местности, необходимые для прицельного наведения ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Он вёл разведку места, которое хотел взорвать, изготовив для этого самодельную взрывчатку.
