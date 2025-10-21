ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ПВО в Подмосковье

После начала специальной военной операции фигурант активизировал деятельность по сбору и передаче сведений. Он использовал мессенджер Telegram для отправки украинским кураторам чувствительной информации. Передавались данные о местоположении систем ПВО, а также о других объектах военного назначения, находящихся на территории Московской области и Краснодарского края.