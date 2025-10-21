Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали об ошибках детей и родителей при встрече с мошенниками в Сети

Сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги — основные ошибки подростков, которые облегчают задачу аферистам в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги — основные ошибки подростков, которые облегчают задачу аферистам в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, дети часто делятся персональными данными, а также попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем. Они склонны доверят незнакомцам, которые зачастую оказываются мошенниками или вербовщиками.

В МВД также отметили, что несовершеннолетние боятся рассказывать родителям о проблемах в коммуникации в соцсетях.

В пресс-службе рассказали и об ошибках взрослых: родители не обучают детей цифровой гигиене, не ставят родительский контроль в приложениях и не контролируют покупки подростков в онлайн-магазинах, которые могут использовать мошенники для похищения денег.

— Пренебрегают безопасностью платежных средств — не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт… Ругают детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты, — отмечает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Ранее в МВД предупредили, что в схемах мошенников первая «атака» на жертву почти всегда оказывается ложной и направлена исключительно на создание психологического эффекта, чтобы вывести человека из состояния равновесия и вызвать у него страх.