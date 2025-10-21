Прокуратура добилась ареста омички, обвиняемой в мошенничестве с деньгами сирот

Ранее подсудимая дала подписку о невыезде, однако нарушила условия и скрылась. Теперь предприняты более строгие меры: для омички выбрано содержание под стражей. Обвиняемая не явилась на судебные заседания 15 и 25 сентября, а также 6 октября 2025 года. Она покинула регион без уведомления, чем в свою очередь снова нарушила закон. В настоящее время женщина объявлена в розыск.