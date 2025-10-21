Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась ареста омички, обвиняемой в мошенничестве с деньгами сирот

Подсудимая нарушила условия подписки о невыезде и скрылась.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевский райсуд Омска изменил меру пресечения для 57-летней местной жительницы, которой вменили мошенничество по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. По ходатайству прокуратуры вид наказания для фигурантки изменили, детали сообщили 21 октября в канале t.me/prok_omsk.

Ранее подсудимая дала подписку о невыезде, однако нарушила условия и скрылась. Теперь предприняты более строгие меры: для омички выбрано содержание под стражей. Обвиняемая не явилась на судебные заседания 15 и 25 сентября, а также 6 октября 2025 года. Она покинула регион без уведомления, чем в свою очередь снова нарушила закон. В настоящее время женщина объявлена в розыск.

Омская прокуратура взяла на контроль работу правоохранительных органов по установлению места нахождения фигурантки. Постановление суда об изменении меры пресечения уже вступило в силу.

Ранее мы писали, что полицейских обвинили в жестком давлении на сироту.