Прокуратура добилась ареста омички, обвиняемой в мошенничестве с деньгами сирот

Куйбышевский райсуд Омска изменил меру пресечения для 57-летней местной жительницы, которой вменили мошенничество по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. По ходатайству прокуратуры вид наказания для фигурантки изменили, детали сообщили 21 октября в канале t.me/prok_omsk.
Ранее подсудимая дала подписку о невыезде, однако нарушила условия и скрылась. Теперь предприняты более строгие меры: для омички выбрано содержание под стражей. Обвиняемая не явилась на судебные заседания 15 и 25 сентября, а также 6 октября 2025 года. Она покинула регион без уведомления, чем в свою очередь снова нарушила закон. В настоящее время женщина объявлена в розыск.
Омская прокуратура взяла на контроль работу правоохранительных органов по установлению места нахождения фигурантки. Постановление суда об изменении меры пресечения уже вступило в силу.
