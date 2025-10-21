Владелец ювелирного магазина вживил крупный бриллиант себе в глаз

В центр искусственного глаза поместили крупный бриллиант (два карата), который эффектно сверкает при освещении. Сам Джонс отметил, что хотя он лишился глаза, эта уникальная вещь привнесла в его жизнь новый свет. Он добавил, что превратил медицинское приспособление в полноценное произведение искусства.