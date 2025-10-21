Владелец ювелирного магазина вживил крупный бриллиант себе в глаз

Владелец ювелирного магазина из Алабамы принял необычное решение после потери правого глаза. Молодой человек по имени Слейтер Джонс заказал себе уникальный глазной протез, который отражает его профессиональную деятельность. Об этом пишет Oddity Central.
В центр искусственного глаза поместили крупный бриллиант (два карата), который эффектно сверкает при освещении. Сам Джонс отметил, что хотя он лишился глаза, эта уникальная вещь привнесла в его жизнь новый свет. Он добавил, что превратил медицинское приспособление в полноценное произведение искусства.
Фото: Соцсети.
Специалист Джон Лим сообщил, что за свою карьеру создал около 10 тысяч искусственных глаз для пациентов разного возраста, но данный экземпляр стал самым дорогим с точки зрения стоимости материалов. При этом бриллиантовый глаз вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни пользователи хвалили креативный подход, а другие выражали серьезные опасения относительно безопасности ношения настоящего алмаза в глазнице.
