Российский пивной напиток запрещен в Беларуси из-за недопустимого консерванта

Об этом сообщил Госстандарт страны.
Эксперты выяснили, что «bp GIN-TONIC, LEMON-LIME» не соответствует требованиям ряда техрегламентов Таможенного союза. Они касаются безопасности как пищевой продукции, так и пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.
«В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант бензойная кислота в количестве 105,2 мг/кг», — говорят в Госстандарте.
Российский напиток на основе пива запрещен в Беларуси из-за недопустимого консерванта. Фото: danger.gskp.by.
Меры, принятые к указанному продукту, — это запреты на реализацию, а также на ввоз и обращение. Кроме того, Госстандарт требует изъять напиток из обращения. В отношении продукта прекращено действие документов об оценке соответствия.
Также Госстандарт запретил очередной телефон популярной марки из-за многократного превышения концентрации свинца.
