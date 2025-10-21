Ричмонд
Российский пивной напиток запрещен в Беларуси из-за недопустимого консерванта

Российский напиток на основе пива со вкусом джин-тоник, лимон-лайм запрещен в Беларуси из-за недопустимого консерванта.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил Госстандарт страны.

Эксперты выяснили, что «bp GIN-TONIC, LEMON-LIME» не соответствует требованиям ряда техрегламентов Таможенного союза. Они касаются безопасности как пищевой продукции, так и пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.

«В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант бензойная кислота в количестве 105,2 мг/кг», — говорят в Госстандарте.

Российский напиток на основе пива запрещен в Беларуси из-за недопустимого консерванта. Фото: danger.gskp.by.

Меры, принятые к указанному продукту, — это запреты на реализацию, а также на ввоз и обращение. Кроме того, Госстандарт требует изъять напиток из обращения. В отношении продукта прекращено действие документов об оценке соответствия.

Также Госстандарт запретил очередной телефон популярной марки из-за многократного превышения концентрации свинца.

