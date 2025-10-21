Анна Семенович: психологию нужно вводить в школах с пятого класса

Певица и актриса Анна Семенович считает, что школьники должны изучать психологию уже с пятого класса. По ее мнению, эта наука помогает людям лучше понимать себя, свои эмоции и отношения с окружающими, а также формирует навыки самонастройки и личностного роста. Об этом артистка рассказал в беседе с KP.RU.
— Я очень люблю психологию, потому что на самом деле это потрясающая наука, она нужна каждому человеку. Я считаю, что ее нужно вводить в школу с пятого класса и плотно этим заниматься. Потому что психология — это самонастройка по большому счету, — рассказала Семенович.
Она добавила, что хороший психолог помогает видеть ошибки и находить пути к цели, а не просто обсуждать проблемы. Артистка отметила, что современная молодежь активно развивается, ценит личное время и учится самоуважению.
— Я горжусь нашей молодежью: все что-то читают, развиваются. Это очень круто. Молодежь ценит себя. Если раньше, знаете, нас в советское время запахивали с утра до ночи, а молодежь сейчас такая: «Нет, стоп, я уже свои часы сегодня отработал, у меня теперь мое личное время, ко мне не подходи», — подчеркнула певица.