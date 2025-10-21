«Закрытая и без пафоса»: Анна Семенович раскрыла подробности своей свадьбы

Актриса и певица Анна Семенович решила, что ее скорая свадьба с возлюбленным Денисом Шреером будет личным праздником, а не публичным шоу. Артистка хочет отметить этот день только с самыми близкими людьми, без камер и лишнего внимания.
— Я хочу делать свадьбу для себя: спокойную, небольшую, только с самыми близкими людьми. Хочу отдыхать на свадьбе, веселиться, а не работать. Работаю я и так круглые сутки, поэтому на своей свадьбе хочу отдыхать. Поэтому она будет узкая, закрытая и без лишнего никому не нужного пафоса и трат денег, — рассказала Анна в интервью KP.RU.
После постоянной работы в шоу-бизнесе ей важно просто насладиться моментом. Семенович подчеркнула, что не хочет устраивать пышное мероприятие для коллег, журналистов или поклонников.
— Поначалу, когда начала только свою карьеру в шоу-бизнесе, мне хотелось вот этой публичности, все показать, рассказать. Я жила будто бы для других людей, а сейчас я живу для себя. Я понимаю, что мое время — это самое ценное, что у меня есть, — отметила артистка.
Напомним, на протяжении последних месяцев Анна Семенович и Денис Шреер живут вместе. Пара начала встречаться, пока Денис официально состоял в браке с матерью своего сына.