В Ереване на два месяца арестован мэр Гюмри Вардан Гукасян

Антикоррупционный суд Армении арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Источник: Комсомольская правда

По решению Антикоррупционного суда Армении мэр Гюмри Вардан Гукасян арестован на два месяца. Об этом сообщил адвокат главы населенного пункта после оглашения решения.

«Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения», — отметил он.

Днем ранее, напомним, в мэрию Гюмри ворвались представители силовых структур, чтобы арестовать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна.

Пост главы города Гукасян занял в апреле этого года, выдвинувшись от местной компартии. При этом силовики не стали объяснять, в чем именно обвиняется градоначальник. В оцепленном здании прошли обыски.

А несколько дней назад в Армении были задержаны шесть священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви. По словам адвоката Ары Зограбяна, среди задержанных находится глава епархии епископ Мкртич Прошян.