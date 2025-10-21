В России возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Первое уголовное дело по статье о передаче телефонных номеров в корыстных целях возбудили в России, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В расследовании фигурирует житель подмосковных Химок, которому предложил заработать его знакомый. Мужчина должен был заключать договоры на оказание услуг связи на основании фальшивых доверенностей от имени разных организаций.
За каждый документ ему обещали заплатить 9 тысяч рублей. При этом подозреваемый передавал телефонные номера в пользование третьим лицам. Его задержали.
Напомним, статья 274.4 Уголовного кодекса РФ о запрете на преоставление сим-карт в корыстных целях посторонним людям вступил в силу с 1 сентября. Наказание за это преступление предусматривает штраф до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Кроме того, приговорённому могут грозить принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же период.