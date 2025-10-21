В России возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Напомним, статья 274.4 Уголовного кодекса РФ о запрете на преоставление сим-карт в корыстных целях посторонним людям вступил в силу с 1 сентября. Наказание за это преступление предусматривает штраф до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Кроме того, приговорённому могут грозить принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же период.