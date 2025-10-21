Анна Семенович рассказала, как помогает жениху справляться с хейтом

Актриса и певица Анна Семенович поделилась с KP.RU, как помогает своему возлюбленному Денису Шрееру справляться с хейтом и повышенным вниманием в интернете. По словам артистки, изначально ему было тяжело реагировать на негативные комментарии и публикации.
— Денису, конечно, было тяжеловато изначально, и он все реагировал на какие-то комментарии, на хейт. Я всегда говорю: «Слушай, не обращай внимания, полная ерунда, это люди нездоровые». Вот, допустим, у меня или у моих друзей, не публичных тоже людей, нет ни одной мысли сесть и написать где-то под статьей плохой кому-то комментарий, — рассказала артистка.
Семенович отметила, что злые комментарии часто пишут люди, которым нечем заняться. По ее словам, они пытаются оправдать свои комплексы и внутренние неуверенности.
— Такими мерзкими комментариями этот человек пытается себя оправдать в своих же глазах. Это его проблемы. Это ко мне и к Денису никакого отношения не имеет. Я ему это все пытаюсь объяснить и объясняла. Конечно, пока еще он реагирует, его трогает еще чуть-чуть, — добавила Анна.
Певица также рассказала, как ее возлюбленный справился с информацией о предыдущем браке, которую обнаружили журналисты. По ее словам, Денис выдержал все очень достойно, и она благодарна ему за это.