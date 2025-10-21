В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота

Первым в списке традиционно оказался микрорайон Волгарь. 20 октября там зафиксировали 73 случая превышения нормы по содержанию сероводорода. Максимальная концентрация составила 5,9 ПДК (максимально разовая).
В проблеме загрязнения воздуха в Волгаре пытаются разобраться уже не первый год. Даже было возбуждено уголовное дело. Однако точная причина до сих пор не названа. Специалисты Приволжского УГМС отмечали, что из-за высокоэтажной жилой застройки, которая приблизилась к расположенным в районе НПЗ и очистным сооружением, при определенном направлении ветра получается застой. А наибольшая концентрация образуется в точке, в которой накладываются друг на друга выбросы обоих предприятий.
Сероводород считается токсичным газом, который способен вызывать кислородное голодание и поражать органы дыхания. Люди, ежедневно вдыхающие выбросы, испытывают хронические головные боли, потерю аппетита, стремительно теряют вес, учащаются случаи обмороков, а во рту появляется привкус металла.
Однако также загрязнение воздуха было выявлено на пересечении улиц Гагарина и Промышленности. Утром 20 октября содержание диоксида азота составило 2,1 ПДК м. р. Также показатели были превышены вечером 18 октября — 1,6 ПДК м. р.
Диоксид азота относится к одним из самых распространенных видов выбросов в атмосферу. Наибольший вклад в концентрацию вещества в городском воздухе вносят выхлопные газы автомобилей. Но также среди причин — работа теплоэлектростанций и промышленных предприятий, сжигание твердых отходов. Оказываясь в организме, диоксид азота нарушает работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки, вызывая при продолжительном контакте бронхит и эмфизему. Первыми признаками отравления считаются головная боль, общая слабость, боли в области груди, кашель и спазмы. При усугублении интоксикации растет температура тела, усиливается тошнота, появляется кашель с мокротой, а также нарушается работа легких и других органов дыхания.
Попал в мониторинг и Новокуйбышевск. Днем 19 октября в районе стадиона «Нефтяник» было зафиксировано превышение нормы по содержанию фенола. Концентрация составила 1,4 ПДК м. р.
Фенол относится к веществам II — высокого класса опасности. Причиной большей части выбросов в атмосферный воздух служат лесные пожары и процессы горения различных видов топлива, а также работа промышленных предприятий. Содержание фенола в воздухе опасно для человека. Вещество проникает в организм через кожу и может вызвать тяжелое отравление. Первые симптомы — жжение во рту и глотке, чихание и кашель, головокружение, затруднённое дыхание, мышечная слабость, нарушение координации.
«В Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном на стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ) концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий», — добавили специалисты.