В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота

В проблеме загрязнения воздуха в Волгаре пытаются разобраться уже не первый год. Даже было возбуждено уголовное дело. Однако точная причина до сих пор не названа. Специалисты Приволжского УГМС отмечали, что из-за высокоэтажной жилой застройки, которая приблизилась к расположенным в районе НПЗ и очистным сооружением, при определенном направлении ветра получается застой. А наибольшая концентрация образуется в точке, в которой накладываются друг на друга выбросы обоих предприятий.