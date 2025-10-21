Детям раздали конфеты с иглами в преддверии Хэллоуина в США

В американском штате Техас полиция вынесла предупреждение после инцидента на мероприятии в честь возвращения выпускников в Независимый школьный округ. Детям раздали конфеты, внутри которых были обнаружены швейные иглы. Об этом пишет издание People.
Полицейское управление сообщило в соцсетях 16 октября, что конфеты, которые раздавали на параде, оказались в трёх домах.
«В службу доставки также поступали звонки от других родителей, которые сообщали, что нашли булавки в принесённых домой конфетах», — заявили в полиции, добавив, что «настоятельно рекомендуют всем тщательно проверять все конфеты, купленные сегодня на параде».
При этом в правоохранительных органах отметили, что это был не единичный случай. Родители, которые обнаружили иголки в конфетах, находились в разных частях территории, где проходил парад. И раздавали им сладости тоже в разных местах.
Ранее KP.RU сообщил, что в США уже не первый раз сладости предоставляют опасность для детей. В 2023 году отмечалось, что многие дети отравились конфетами с канабисом.