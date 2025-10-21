В Омске суд арестовал обокравшую сирот мошенницу

Напомним, на протяжении многих лет неоднократно судимая омичка похищала миллионы рублей у выпускников детских домов, представляясь им наставницей и волонтеркой. Она знала, что у каждого сироты имеется сберегательный счет, на котором хранятся его пенсия по инвалидности, потере кормильца, алименты и другие пособия. Доступ к нему выпускники получают по достижении 18-летия. Этим обстоятельством Яминова и воспользовалась.