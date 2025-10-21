Ричмонд
В Омске суд арестовал обокравшую сирот мошенницу

Омский областной суд оставил в силе постановление Куйбышевского районного суда города Омска об аресте и объявлении в розыск обвиняемой в мошенничестве Фатимы Яминовой.

Источник: Российская газета

С жалобой на постановление суда в вышестоящую инстанцию обратился ее защитник по назначению Андрей Морозов.

Напомним, на протяжении многих лет неоднократно судимая омичка похищала миллионы рублей у выпускников детских домов, представляясь им наставницей и волонтеркой. Она знала, что у каждого сироты имеется сберегательный счет, на котором хранятся его пенсия по инвалидности, потере кормильца, алименты и другие пособия. Доступ к нему выпускники получают по достижении 18-летия. Этим обстоятельством Яминова и воспользовалась.

Изобличить аферистку удалось благодаря собственному расследованию корреспондента «РГ». Общая сумма похищенного превысила 13 миллионов рублей. Резонансное уголовное дело рассматривается в Куйбышевском районном суде уже более семи месяцев. Однако с сентября Яминова перестала являться в судебные заседания.

Судебные приставы трижды не могли осуществить принудительный привод подсудимой. Адвокат Морозов регулярно пояснял суду, что его доверительница болеет, при этом никаких подтверждающих документов не представлял. В последнем заседании он приобщил к делу диплом о медицинском образовании своей доверительницы и пояснил, что она находился в городе Иваново, где заключает контракт на военную службу на должность медсестры.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, поддержанного потерпевшей стороной, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в суде. — Омский областной суд, рассмотрев жалобу защитника, оснований для ее удовлетворения не нашел и меру пресечения не изменил».

Подсудимая Яминова объявлена в розыск.

«Прокуратура проконтролирует работу правоохранительных органов по установлению места ее нахождения в целях привлечения к установленной законом ответственности», — пообещали в прокуратуре Омской области.

Производство по уголовному делу приостановлено до розыска подсудимой.