RT: Писатель Захар Прилепин планирует вернуться на фронт

Общественный деятель и писатель Захар Прилепин планирует вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в RT.

По данным агентства, он прошел медицинскую комиссию после ранения. Затем писатель решил подписать новый контракт с Министерством обороны.

До этого Прилепин заявил, что ожидать скорой победы России в спецоперации на Украине в ближайшее время не стоит. Отношения Москвы и Киева в то же время носят циклический характер, из-за чего делать прогнозы довольно сложно.

Кроме того, писатель утверждает, что внеблоковый статус Украины не делает ее безопасной по отношению к России. По его словам, на саммите в Анкоридже президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом альтернативные способы обеспечения безопасности как для России, так и для Украины.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, высказала мнение, что конфликт на Украине может завершиться в этом году.

